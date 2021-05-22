Франция

Сразу пять клубов высшей лиги Франции выставлены на продажу.

Сразу два клуба Лиги 1 — Бордо и Ним — близки к банкротству из-за критических финансовых проблем. Об этом сообщает Get French Football News.

По информации источника, Ним и Бордо, а также Сент-Этьен, Нант и Анже, выставлены на продажу.

Напомним, Ним набрал 35 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице Лиги 1 и уже потерял шансы на спасение места в высшем дивизионе Франции. Бордо перед заключительным туром чемпионата набрал 42 балла и идет на 14-й строчке.

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