Франция

Американские инвесторы покинули терпящий бедствие клуб.

Коммерческий суд Бордо ввел специальное временное управление в одноименном клубе — говорится в официальном пресс-релизе "жирондинцев".

Президент клуба Фредерик Лонгуэпе вынужден был пойти на такие меры, поскольку Бордо, и без того несущий серьезные финансовый потери, покинул основной инвестор — американская компания King Street.

Ожидается, что по окончании нынешнего сезона дефицит бюджета легендарного французского клуба составит 80 миллионов евро. Если не отыщется новый инвестор, Бордо может прекратить существование.

Ситуацию для France Football прокомментировали известные в прошлом "жирондисты".

Биксан Лизаразю был краток: "Шокирован, расстроен, возмущен". А вот Кристофф Дюгарри в выражениях не стеснялся: "Эти ребята, которые руководили клубом, были подонками, и все мы это знали. Они сделали все, чтобы потопить клуб и потом сбежать. Таких персонажей надо гнать из футбола и никогда больше не пускать обратно".

После 33-го тура Бордо занимает 16-е место, на 5 очков оторвавшись от зоны плей-офф на вылет. Последние 4 матча в чемпионате команда проиграла.