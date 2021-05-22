Франция

В 2019 году лучшим вратарем чемпионата Франции был признан Майк Меньян.

Вратарь ПСЖ Кейлор Навас признан лучшим голкипером уходящего сезона Лиги 1 по версии Национального союза профессиональных футболистов. Об этом сообщает пресс-служба UNFP.

Помимо 34-летнего костариканца на награду лучшего вратаря французского чемпионата претендовали Антони Лопеш (Лион), Стив Манданда (Марсель), Майк Меньян (Лилль) и Бенджамин Лекомт (Монако).

Отметим, что в 2019 году обладателем данной награды был Меньян, а в прошлом сезоне приз не был вручен из-за пандемии коронавируса.

В нынешнем сезоне Навас провел 28 поединков в Лиге 1, из которых 15 матчей на ноль при 18 пропущенных мячах.

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