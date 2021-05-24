Союз футболистов Франции назвал имена лучших игроков на своих позициях по итогам сезона Лиги 1.
Неймар и Килиан Мбаппе, Getty Images
24 мая 2021, 23:05
Союз профессиональных футболистов Франции UNFP опубликовал символическую сборную по итогам сезона Лиги 1.
В сборную прошедшего сезона французского чемпионата попали сразу пять игроков ПСЖ, два из чемпионского Лилля, два из Лиона и по одному от Монако и Ланса.
Вратарь: Кейлор Навас (ПСЖ).
Защитники: Рейнилдо Мандава (Лилль), Преснель Кимпембе, Маркиньос (оба – ПСЖ), Жонатан Клосс (Ланс).
Полузащитники: Бенжамен Андре (Лилль), Лукас Пакета (Лион), Орельен Тчуамени (Монако).
Нападающие: Килиан Мбаппе, Неймар (оба – ПСЖ), Мемфис Депай (Лион).
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