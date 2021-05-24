Франция

Союз футболистов Франции назвал имена лучших игроков на своих позициях по итогам сезона Лиги 1.

Союз профессиональных футболистов Франции UNFP опубликовал символическую сборную по итогам сезона Лиги 1.

В сборную прошедшего сезона французского чемпионата попали сразу пять игроков ПСЖ, два из чемпионского Лилля, два из Лиона и по одному от Монако и Ланса.

Вратарь: Кейлор Навас (ПСЖ).

Защитники: Рейнилдо Мандава (Лилль), Преснель Кимпембе, Маркиньос (оба – ПСЖ), Жонатан Клосс (Ланс).

Полузащитники: Бенжамен Андре (Лилль), Лукас Пакета (Лион), Орельен Тчуамени (Монако).

Нападающие: Килиан Мбаппе, Неймар (оба – ПСЖ), Мемфис Депай (Лион).

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