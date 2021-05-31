Итальянский специалист может перебраться в Лигу 1.
Клаудио Раньери, getty images
31 мая 2021, 23:32
Лилль находится в поисках нового главного тренера после прощания с Кристофом Галтье, который проработал в команде четыре года.
Как сообщает издание Footmercato, чемпион Франции планирует пригласить Клаудио Раньери.
Итальянский специалист прошлый сезон провел в Сампдории, с которой занял девятое место турнирной таблицы.
Напомним, что занять место Клаудио Раньери в Сампдории может Деян Станкович, который известен своими выступлениями за Интер.