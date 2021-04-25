Англия

Немецкий специалист демонстрирует впечатляющую статистику.

Челси в гостях обыграл Вест Хэм в матче 33 тура английской Премьер-лиги.

По информации Opta Joe, Челси под руководством 47-летнего немецкого специалиста Томаса Тухеля не проигрывает на выезде на протяжении десяти игр кряду с момента назначения немецкого специалиста, тем самым повторив достижение Клаудио Раньери с Лестер Сити, установленное в 2015 году.

Подопечные Томаса Тухеля в 33 матчах набрали 58 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Во вторник, 27 апреля, Челси сойдется с мадридским Реалом в рамках полуфинала Лиги чемпионов.

Ранее Тухель высказывался о предстоящем матче со "сливочными".