69-летний специалист не захотел контракт с итальянским клубом.
Клаудио Раньери, Getty Images
10 апреля 2021, 12:40
Главный тренер Сампдории Клаудио Раньери покинет свою должность в команде по окончании сезона, сообщает Sampnews24.
По информации источника, 69-летний специалист не захотел продлевать контракт с итальянским клубом.
Также отмечается, что президент клуба Массимо Ферреро уже провел встречу с главным тренером сербской Црвены Звезды Деяном Станковичем, чтобы обсудить с ним возможное сотрудничество в следующем сезоне.
После 29 туров Сампдория набрала 36 очков и занимает десятое место в турнирной таблице Серии А.
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