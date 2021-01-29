Италия

Наставник "бьянконери" высказался накануне поединка с Сампдорией.

Главный тренер Ювентуса Андреа Пирло поделился мыслями о cопернике и физической форме своих подопечных перед предстоящим поединком 20-го тура Серии А против Сампдории.

"Сампдория — хорошая команда, они переживают хорошие времена. У них есть игроки с отличными качествами и очень хороший состав.

Это будет сложная игра, как это всегда бывает, когда вы сталкиваетесь с командами господина Раньери. Я очень его уважаю.

На нашей предматчевой тренировке все должны тренироваться в общей группе, кроме Дибалы, который все еще восстанавливается. Он все еще иногда чувствует боль в колене, но, надеюсь, все наладится.

Кьеза чувствует себя хорошо, он восстановился после травмы лодыжки и завтра выйдет на старте. У нас впереди много важных игр, нам нужно набраться сил и решить, кто будет играть", — приводит слова Пирло Football Italia.

Ранее Пирло заявлял, что Ювентус — единственный клуб в стране, у которого есть полноценный второй состав.

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