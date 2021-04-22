Аргентинский нападающий может вернуться в чемпионат Италии.
Мауро Икарди, getty images
22 апреля 2021, 18:29
Мауро Икарди может вернуться в чемпионат Италии, где предметный интерес к нему проявляет пока что действующий чемпион страны Ювентус.
Как утверждает портал Calciomercato, туринский клуб готов заплатить за аргентинского нападающего порядка 50 миллионов евро.
В текущем сезоне Мауро Икарди провел 21 поединок в футболке французского клуба отметившись 11 голами и шестью результативными передачами.
Напомним, что Ювентус и Пари Сен-Жермен могут устроить обмен Пауло Дибала — Мауро Икарди.