Италия

Аргентинский нападающий может вернуться в чемпионат Италии.

Мауро Икарди может вернуться в чемпионат Италии, где предметный интерес к нему проявляет пока что действующий чемпион страны Ювентус.

Как утверждает портал Calciomercato, туринский клуб готов заплатить за аргентинского нападающего порядка 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Мауро Икарди провел 21 поединок в футболке французского клуба отметившись 11 голами и шестью результативными передачами.

Напомним, что Ювентус и Пари Сен-Жермен могут устроить обмен Пауло Дибала — Мауро Икарди.