Франция

69-летний специалист, вероятно, продолжит карьеру во Франции.

Экс-тренер Лестера, Сампдории, Монако и Нанта Клаудио Раньери может вновь возглавить французский клуб.

По информации источника, итальянский специалист может в ближайшее время возглавить Лилль, который недавно покинул Кристоф Гальтье.

Сообщается, что о соглашении может быть объявлено уже на этих выходных.

В минувшем сезоне Раньери работал в Сампдории и занял с ней девятое место в Серии А. Лилль в свою очередь по итогам сезона прервал гегемонию ПСЖ и стал чемпионом Франции.

Ранее Раньери похвалил руководителей Ромы за приглашение Жозе Моуриньо на пост главного тренера клуба.

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