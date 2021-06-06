Италия

Специалист восхитился персоной Жозе.

Главный тренер итальянской Сампдории Клаудио Раньери похвалил руководителей римской Ромы за приглашение Жозе Моуриньо на пост главного тренера клуба.

"Моуриньо продолжает быть "особенным", без всяких сомнений. Он — волшебник Руководители "волков" провернули отличную сделку. Они в кратчайшие сроки договорились с одним из лучших тренеров мира. Причем умолчали об этом.

Теперь Рим снова будет в центре футбольной жизни. Мне кажется, что у Жозе все будет отлично в Роме. Он виртуоз тактики и знает, как делать свою работу. А еще он настоящий лидер", — сказал Раньери в интервью Il Messaggero

Напомним, Клаудио Раньери и сам успел поработать в римском клубе. Первый раз он тренировал "волков" с 2009 по 2011 год, а второй — в 2019 году.