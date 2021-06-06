Специалист восхитился персоной Жозе.
Раньери и Моуриньо, Getty Images
06 июня 2021, 19:28
Главный тренер итальянской Сампдории Клаудио Раньери похвалил руководителей римской Ромы за приглашение Жозе Моуриньо на пост главного тренера клуба.
"Моуриньо продолжает быть "особенным", без всяких сомнений. Он — волшебник Руководители "волков" провернули отличную сделку. Они в кратчайшие сроки договорились с одним из лучших тренеров мира. Причем умолчали об этом.
Теперь Рим снова будет в центре футбольной жизни. Мне кажется, что у Жозе все будет отлично в Роме. Он виртуоз тактики и знает, как делать свою работу. А еще он настоящий лидер", — сказал Раньери в интервью Il Messaggero
.
Напомним, Клаудио Раньери и сам успел поработать в римском клубе. Первый раз он тренировал "волков" с 2009 по 2011 год, а второй — в 2019 году.