Главный тренер итальянской Сампдории Клаудио Раньери похвалил руководителей римской Ромы за приглашение Жозе Моуриньо на пост главного тренера клуба.

"Моуриньо продолжает быть "особенным", без всяких сомнений. Он — волшебник Руководители "волков" провернули отличную сделку. Они в кратчайшие сроки договорились с одним из лучших тренеров мира. Причем умолчали об этом.

Теперь Рим снова будет в центре футбольной жизни. Мне кажется, что у Жозе все будет отлично в Роме. Он виртуоз тактики и знает, как делать свою работу. А еще он настоящий лидер", — сказал Раньери в интервью Il Messaggero.
Напомним, Клаудио Раньери и сам успел поработать в римском клубе. Первый раз он тренировал "волков" с 2009 по 2011 год, а второй — в 2019 году.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение AndroidПриложение iOS.