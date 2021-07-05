Франция

Чемпион Франции определился с новым наставником команды.

Лилль на своем официальном сайте объявил о назначении нового главного тренера, которым стал Жоселен Гурвеннек.

Детали соглашения с 49-летним французским специалистом не разглашаются.

Последним местом работы Гурвеннека был Генгам, который он покинул в мае 2019 года. До этого француз возглавлял Бордо.

Напомним, Лилль завоевал чемпионство в Лиге 1 по итогам минувшего сезона, но не смог сохранить своего наставника Кристофа Галтье, который принял решение покинуть клуб.