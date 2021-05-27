Французский голкипер сменил Лигу 1 на Серию А.
Майк Меньян, ФК Милан
27 мая 2021, 17:21
Вратарь Лилля Майк Меньян стал игроком Милана, сообщает пресс-служба "россонери".
В итальянской команде 25-летний француз присоединится 1 июля 2021 года. Соглашение с голкипером рассчитано до лета 2026 года. В новой команде он будет выступать под 16-м номером.
Меньян выступал за Лилль с 2015 года и с тех пор он провел 180 матчей за шесть сезонов.
В прошедшей кампании Майк провел 48 поединков, чем помог Лиллю стать чемпионом Франции.
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