Франция

Нарушенный баланс бюджета может заставить клуб начать продажу игроков.

Руководство французской Лиги 1 по окончании очередного сезона национального первенства опубликовало финансовый отчет относительно каждого из клубов "элитного" дивизиона, в котором указало на их финансовый баланс по итогам прошедшего футбольного года.

Так, больше всех за минувший сезон потерял Пари Сен-Жермен, расходы которого на 124 млн евро превысили совокупный уровень доходов, что лишь подчеркивает тот факт, что "красно-синим" придется расстаться с некоторыми из своих футболистов, несмотря на далеко идущие планы по трансферной кампании.

Французское издание L'Equipe уже даже успело посчитать сумму, на которую ПСЖ необходимо продать игроков, дабы покрыть дефицит бюджета — 180 млн евро.

Как сообщается, спортивный директор клуба, Леонардо, уже получил задание подготовить список футболистов на продажу, однако позиции президента ПСЖ Насера Аль-Хелаифи относительно необходимости усилить кадровый потенциал любой ценой все равно остаются неизменными.

Именно поэтому парижане объявили о желании потратить 200 млн евро на трансферы в текущее трансферное окно, часть из которых уже ушла на покупку у миланского Интера Ашрафа Хакими, а в ближайшее время клуб должен объявить о подписании контракта с центральным защитником Серхио Рамосом.