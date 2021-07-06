Франция

Бывший капитан Реала может продолжить карьеру во Франции.

Бывший капитан мадридского Реала Серхио Рамос в ближайшее время может стать игроком ПСЖ, сообщает L’Equipe.

По информации источника, 35-летний испанец согласовал условия личного контракта с парижанами и уже сегодня, 6 июля, пройдет медицинское обследование.

Ранее сообщалось, что бывший капитан "сливочных" подпишет контракт с французским клубом, который будет рассчитан до лета 2023 года.

Напомним, Рамос выступал за Реал c лета 2005 года. За это время испанец провел 671 поединок во всех турнирах, в которых он забил 101 гол и отдал 40 результативных передач. В конце сезона он покинул мадридский клуб на правах свободного агента.

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