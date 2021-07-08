Франция

Испанский защитник выбирал между тремя клубами.

Серхио Рамос подписал контракт с Пари Сен-Жермен на правах свободного агента, отказав двум представителям АПЛ.

Как сообщает Goal, испанский защитник не захотел подписывать соглашение с Манчестер Сити и Арсеналом.

Вариант с лондонским клубом оттолкнул его из-за того, что там он не смог бы играть в Лиге чемпионов.

Напомним, Серхио Рамос выступал за Реал Мадрид c лета 2005 года. За это время легендарный центрбек провел 671 матч во всех турнирах, в которых он забил 101 гол и отдал 40 результативных передач.