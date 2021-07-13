Франция

Итальянский вратарь продолжит карьеру в чемпионате Франции.

Бывший вратарь Милана Джанлуиджи Доннарумма в ближайшее время станет игроком ПСЖ, сообщает журналист RMC Sport Мохамед Бухафси в своем твиттере.

По информации источника, 22-летний голкипер завтра, 14 июля, прилетит в Париж, чтобы поставить свою подпись под уже согласованным контрактом с ПСЖ. После подписания соглашения итальянец получит несколько дней отдыха после Евро-2020.

Напомним, Милан не смог договориться с Доннаруммой о новом контракте и вратарь покинул "россонери" в статусе свободного агента.

Также отметим, что Доннарумма был признан лучшим игроком минувшего Евро-2020, на котором сборная Италии стала победителем турнира, обыграв в финале Англию в серии послематчевых пенальти.

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