Франция

Итальянский голкипер — о подписании контракта с парижанами.

Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал свой переход в Пари Сен-Жермен на правах свободного агента.

"Я очень рад быть частью этого великого клуба — Пари Сен-Жермен. Чувствую себя готовым принять этот новый вызов и продолжать расти здесь.

С ПСЖ я хочу выиграть как можно больше трофеев и порадовать болельщиков", — приводит слова итальянца официальный сайт парижан.

В прошлом сезоне Доннарумма провел 48 матчей за Милан, 15 из которых завершил без пропущенных мячей, в то время как мяч 54 раза побывал в его воротах.

Отметим, что Доннарумма был признан лучшим игроком минувшего Евро-2020, на котором сборная Италии стала победителем турнира, обыграв в финале Англию в серии послематчевых пенальти.