Франция

Провансальцы усилили оборонительную линию.

Марсель подписал защитника Сантоса Луана Переса, сообщает официальный сайт французского клуба.

Соглашение между бразильским защитником и провансальцами рассчитано до лета 2025 года. Остальные подробности сделки не разглашаются.

Отметим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает сумму трансфера в 4,5 миллиона евро.

У футболиста уже есть опыт выступлений в Европе — ранее он играл на Брюгге, но не смог закрепиться в бельгийском клубе.