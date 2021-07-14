Провансальцы усилили оборонительную линию.
Луан Перес, фото Марсель
14 июля 2021, 22:59
Марсель подписал защитника Сантоса Луана Переса, сообщает официальный сайт французского клуба.
Соглашение между бразильским защитником и провансальцами рассчитано до лета 2025 года. Остальные подробности сделки не разглашаются.
Отметим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает сумму трансфера в 4,5 миллиона евро.
У футболиста уже есть опыт выступлений в Европе — ранее он играл на Брюгге, но не смог закрепиться в бельгийском клубе.