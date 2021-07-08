Испанский голкипер может провести сезон в чемпионате Франции.
Пау Лопес, getty images
08 июля 2021, 20:47
Марсель договорился с Ромой о подписании Пау Лопеса на правах арендного соглашения, сообщает официальный сайт провансальцев.
Теперь французскому клубу предстоит переговорный процесс с самим голкипером, который оказался не нужен Жозе Моуриньо.
Марсель оставил за собой право выкупа Пау Лопеса после окончания текущего сезона. Контракт испанца с Ромой действителен до лета 2024 года.
Напомним, что Марсель ранее подписал еще одного футболиста римского клуба — турецкого полузащитника Ченгиза Ундера.