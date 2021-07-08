Франция

Испанский голкипер может провести сезон в чемпионате Франции.

Марсель договорился с Ромой о подписании Пау Лопеса на правах арендного соглашения, сообщает официальный сайт провансальцев.

Теперь французскому клубу предстоит переговорный процесс с самим голкипером, который оказался не нужен Жозе Моуриньо.

Марсель оставил за собой право выкупа Пау Лопеса после окончания текущего сезона. Контракт испанца с Ромой действителен до лета 2024 года.

Напомним, что Марсель ранее подписал еще одного футболиста римского клуба — турецкого полузащитника Ченгиза Ундера.