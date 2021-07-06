Франция

Ближайший сезон молодой хавбек проведет в Лиге 1.

Марсель на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Арсенала Маттео Гендузи.

Арендное соглашение с 22-летним французом рассчитано до конца предстоящего сезона. Также у "провансальцев" будет возможность выкупить футболиста.

По информации СМИ, за аренду французы заплатили 1 миллионов евро, а выкуп будет составлять около 10 млн евро.

В прошедшем сезоне Гендузи выступал в аренде в составе немецкой Герты, за которую провел 24 матча, забив два мяча и отдав один ассист.

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