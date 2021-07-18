Франция

Форвард ставит перед собой и своими партнерами исключительно высокие требования.

Переговоры о продление контракта между французским Пари Сен-Жермен и нападающим Килианом Мбаппе являются одной из главных интриг текущего трансферного окна, в условиях завершающегося в следующем году соглашения игрока.

22-летний форвард не спешит ставить подпись под новым договором, хотя "красно-синие" готовы пойти на многое ради этого.

Однако причина для такой паузы в переговорах может оказаться далеко не самой приятной для парижан. Как сообщает французское издание L'Equipe, Килиан на данный момент отказывается продлевать соглашение со своим клубом по той причине, что не видит возможной победу команды в Лиге чемпионов УЕФА.

Поскольку уже давно известно, что игрока сделал своей главной трансферной целью мадридский Реал, то ПСЖ будет намерен любыми способами заключить новый контракт со своим игроком, дабы тот не ушел из клуба на правах свободного агента уже следующим летом.

Напомним, что не так давно Килиан во второй раз подряд попал на обложку спортивного симулятора FIFA.