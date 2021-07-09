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Лидер французского гранда вновь окажется на обложке популярного симулятора.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе будет лицом футбольного симулятора FIFA 22.

Отметим, что француз во второй раз подряд оказался на обложке игры. Ожидается, что первый трейлер новой игры будет показан 11 июля.

В 2020 году лицами FIFA были защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк и форвард Реала Эден Азар.

В минувшем сезоне Мбаппе принял участие в 47 матчах ПСЖ, в которых отметился 42 голами и отдал 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Килиан уехал в двухнедельный отпуск, прервав переговоры о продлении контракта с ПСЖ.

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