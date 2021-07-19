Французский нападающий подписал контракт с бывшим клубом.
Кевин Гамейро, фото Страсбур
19 июля 2021, 01:52
Кевин Гамейро подписал соглашение с представителем Лиги 1 Страсбуром, сообщает официальный сайт французского клуба.
Контракт между Страсбуром и 34-летним нападающим подписан сроком на два года.
Кевин Гамейро — воспитанник французского клуба, который покинул 13 лет назад ради Лорьяна, в котором наиграл на приглашение в ПСЖ. Также в его карьере были Севилья, Атлетико Мадрид и Валенсия.
В прошлом сезоне Гамейро провел 27 поединков за Валенсию, в которых отметился четырьмя голами и ассистом.
Напомним, что этим летом контракт французского нападающего с "летучими мышами" подошел к концу.