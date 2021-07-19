Франция

Французский нападающий подписал контракт с бывшим клубом.

Кевин Гамейро подписал соглашение с представителем Лиги 1 Страсбуром, сообщает официальный сайт французского клуба.

Контракт между Страсбуром и 34-летним нападающим подписан сроком на два года.

Кевин Гамейро — воспитанник французского клуба, который покинул 13 лет назад ради Лорьяна, в котором наиграл на приглашение в ПСЖ. Также в его карьере были Севилья, Атлетико Мадрид и Валенсия.

В прошлом сезоне Гамейро провел 27 поединков за Валенсию, в которых отметился четырьмя голами и ассистом.

Напомним, что этим летом контракт французского нападающего с "летучими мышами" подошел к концу.