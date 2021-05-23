Испания

У двоих закончились контракты, а еще трое выступали в аренде.

Пресс-служба Валенсии объявила об уходе пяти футболистов после заключительного матча Ла Лиги в нынешнем сезоне.

У центрального защитника Эльякима Мангала и нападающего Кевина Гамейро закончились контракты и "летучие мыши" не стали продлевать соглашения с ними.

У троих футболистов закончились сроки арендных соглашений и они возвращаются в свои клубы. Речь идет о защитнике Ферру, полузащитника Кристиана Оливы и форварда Патрика Кутроне.

Олива вернется в расположение Кальяри, Кутроне — в Вулверхэмптон, а Феррейра — в Бенфику.

Ранее сообщалось, что Валенсию возглавит главный тренер Хетафе.

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