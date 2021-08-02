Франция

За полузащитником в последнее время начало следить множество именитых клубов.

Каталонская Барселона присоединилась к остальным клубам из длинного списка наблюдателей за прогрессом португальского полузащитника французского Лилля Ренату Санчешем, и, согласно последней информации, может теперь начинать планировать собственный бюджет для приобретения данного исполнителя.

Сообщается, что действующие чемпионы и новоиспеченные обладатели Суперкубка Франции установили ценник на 23-летнего футболиста в размере 35 млн евро, и именно с этой отметки планируют начинать любые переговоры относительно его возможного трансфера в другие клубы.

Конкуренцию Барселоне в борьбе за данного футболиста составят английские Арсенал и Ливерпуль, которое ранее неоднократно высказывали свою заинтересованность в трансфере игрока.

Напомним, что в прошлом сезоне Ренату провел 29 матчей за свой клуб, забив один гол и отдав четыре голевые передачи.