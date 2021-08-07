Франция

Парижский клуб продолжает переговоры о подписании Лионеля Месси.

Каталонская Барселона объявила о прекращении сотрудничества с аргентинским форвардом Лионелем Месси.

В СМИ сразу появилась информация о заинтересованности французского ПСЖ в подписании Месси.

Халифа Бен Хамад Аль-Тани, брат владельца ПСЖ сообщил, что французский клуб уже достиг договоренности с Месси и уже в скором времени официально объявит о переходе аргентинца. Уже обнародованы и финансовые условия потенциально контракта Месси с парижским клубом.

Однако, как сообщает Goal.com со ссылкой на пресс-службу парижан, клуб еще не достиг договоренности с Месси, но переговоры продолжаются.

Ранее президент Барселоны объяснил, почему клуб не смог продлить соглашение со звездным аргентинцем.