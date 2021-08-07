Парижский клуб продолжает переговоры о подписании Лионеля Месси.
Лионель Месси. Фото Getty Images
07 августа 2021, 15:45
Каталонская Барселона объявила о прекращении сотрудничества с аргентинским форвардом Лионелем Месси.
В СМИ сразу появилась информация о заинтересованности французского ПСЖ в подписании Месси.
Халифа Бен Хамад Аль-Тани, брат владельца ПСЖ сообщил, что французский клуб уже достиг договоренности с Месси и уже в скором времени официально объявит о переходе аргентинца. Уже обнародованы и финансовые условия потенциально контракта Месси с парижским клубом.
Однако, как сообщает Goal.com со ссылкой на пресс-службу парижан, клуб еще не достиг договоренности с Месси, но переговоры продолжаются.
Ранее президент Барселоны объяснил, почему клуб не смог продлить соглашение со звездным аргентинцем.