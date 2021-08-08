Франция

Football.ua рассказывает о деталях возможного исторического для Лиги 1 перехода.

50 миллионов евро и контракт на два года — это детали предполагаемого контракта Лео Месси, которыми его пытаются заманить в Париж. Похоже, переход в ПСЖ остается приоритетным вариантом для аргентинской суперзвезды. Так ли все просто, и насколько вероятен переход одного из лучших футболистов в истории футбола в ПСЖ – рассказывает Football.ua

Действительно ли перейдет?

Похоже, что да. О факте переговоров Лео и ПСЖ сообщают все самые авторитетные инсайдеры мирового футбола. Никола Скира даже написал о деталях контракта, а близкие к ПСЖ журналисты подтверждают: Месси готовится переезжать в Париж. Фактическим подтверждением того, что переговоры очень близки к завершению, стал лаконичный твит брата владельца ПСЖ: «Переговоры официально завершены».

К такому событию усилено готовят столицу Франции. Столичные журналисты узнали, что представители клуба арендовали на вторник Эйфелеву башню. Для чего это делают, кажется, понимают уже все.

Хватит ли в Париже денег на Месси?

С этим никогда и не было проблем. Возможность инвестировать у катарских владельцев есть, связи с УЕФА – тоже. Можно вспомнить, по какой хитрой схеме в Париж переманили Неймара. Тогда часть денег на трансфер в клуб внезапно передала катарская правительственная организация, а часть зарплаты бразилец получил, как амбассадор Чемпионата Мира в Катаре. Про нарушения финансового фейр-плей тогда никто и не вспомнил.

Зачем Лионелю Месси переход в ПСЖ?

Лео – бог и царь мирового футбола. Даже в 34 он стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, лучшим игроком своей команды, самым эффективным и самым бьющим футболистом Ла Лиги. Но, увы, годы берут свое. В 34 разрыв между Лео и остальными игроками уже не так велик. Если в Испании Месси – король до сих пор, то за Пиренеями хватает футболистов, которые и забивают больше, и в дриблинге эффективней. И самое главное: уже все те остальные выигрывают Лигу Чемпионов и Золотые мячи вместо Месси.

В последний раз Месси поднимал над головой Кубок Чемпионов в далеком 2015 году. С тех пор – сплошная грусть, позорные вылеты от Баварии и Ювентуса, мясорубка с непроходимым Атлетико и геройства от Ливерпуля и, самое смешное, Ромы. В бомбардирском зачете Лео безнадежно отстал почти на 20 мячей от главного конкурента современности – Криштиану.

Месси понимает, что у сегодняшнего Парижа в разы больше шансов бороться за Лигу Чемпионов, чем у Барселоны. А Лига 1 – шанс сохранить королевскую статистику еще на пару сезонов.

Зачем ПСЖ переход Лионеля Месси?

Ответ на этот вопрос нужно разделить на маркетинговую и спортивную часть. Начнем с первой. Для ПСЖ, как глобального футбольного проекта, переход Месси станет главным событием в истории. Да, парижскому клубу 50 лет, за все эти годы в команде происходило огромное количество интересных событий, но главную страницу в летописи пишут все-таки катарцы.

Переход Лионеля Месси – это квинтэссенция десятилетия арабского проекта в столице Франции. Катарцы как будто говорят миру: “Посмотрите, мы можем создать лучшую команду планеты и заманить туда лучших футболистов в истории футбола. И сделать это перед самым важным спортивным событием для всей арабской цивилизации — Чемпионатом мира в Катаре”.

С чисто игровой точки зрения переход Месси также оправдан. Никто в ПСЖ не забивает столько же, сколько Лео. Никто не бьет с такой чудовищной точностью, как аргентинец. Самый банальный вывод из возможных: один из лучших футболистов мира игру ПСЖ точно усилит.

Как будет играть ПСЖ с Месси?

Самый сложный вопрос. Но попробуем на него ответить. Поздний Лео выдавал лучшие игры при схеме 4-4-2. Логика – простейшая: четыре полузащитника под нападающими плюс более активный партнер-форвард компенсировали пассивность Месси в обороне. В Барселоне с Суаресом получалось даже хорошо, с Мартином Брайтвейтом, в целом, не плохо.

В ПСЖ пара с Месси будет зависеть от игровой ситуации: под сильного соперника с ним может выйти феерить Неймар, с закрытыми командами – таранить и деклассировать оборону Мауро Икарди. Проблема только одна: как вписать в игровой рисунок с Месси Килиана Мбаппе?

Какие проблемы могут возникнуть?

Первую проблему мы проанонсировали выше. Да, совместить Килиана Мбаппе и Лео Месси на одном поле, кажется, крайне сложно. Но ещё сложнее – в одной команде. Французские журналисты уже сообщают: если Месси in, Мбаппе – out.

Килиана легко понять. Он – главная молодая звезда мира. Возможно, чтобы избавиться от слова "молодая" и стать просто футболистом №1 ему нужно всего-то пару сезонов. Он уже лидер ПСЖ, главный бомбардир и самый яркий игрок своей лиге. И отдать все эти регалии аргентинской легенде Мбаппе вряд ли захочет.

Вторая потенциальная проблема – это Маурисио Почеттино. Все команды аргентинского тренера были сильными и узнаваемыми благодаря командной игре. Не суперзвезды приносили победы Маурисио, а тактика, организованная игра и одна их лучших в мире прессинг-структур.

Как вяжется с идеями Почеттино переход Месси? Сейчас сказать очень сложно. Лео — это гарантированный плюс к голам к игре в атаке. Но и тяжелый камень на шеи полузащиты и обороны. А ещё – плюс один непростой характер в раздевалке. В похожей ситуации оказался три года назад Макс Аллегри. В Турине тоже была слаженная команда, но приход Криштиану сломал систему. И не смог компенсировать вне-системность. Как оно будет в Париже – узнаем совсем скоро.

Вместо итога добавим: возможный переход Месси – это серьезный прорыв для Лиги 1. Никогда в истории во Франции не играли футболисты с хотя бы сравнимым статусом. И пускай конкуренции в лига станет чуть меньше, но поклонников чемпионата точно станет больше.

Богдан Максимец, Football.ua