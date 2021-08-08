Франция

Мишель Дер Закарян не сдерживал эмоций, высказываясь о возможном переходе Месси во французскую Лигу 1.

Каталонская Барселона накануне объявила о прекращении сотрудничества с Лионелем Месси.

Мировые СМИ и вся футбольная общественность сватает аргентинца во французский ПСЖ. По информации некоторых источников парижский клуб уже согласовал переход аргентинца. Более того, в сети обнародованы финансовые детали потенциального контракта Месси с ПСЖ.

Наставник французского Бреста Мишель Дер Закарян высказался о потенциальном переходе Месси в ПСЖ, не сдерживая эмоций, заявив, что Лео возбуждает его как футболист.

Мы говорим, что у нас дерьмовая лига, но если нам удастся привлечь такого игрока как Месси, это станет исключительным событием. Я не собираюсь быть здесь вежливым, но он меня возбуждает как футболист», — сказал Дер Закарян в комментарии Get French Football.

Ранее сообщалось, что Месси проведет пресс-конференцию на Камп Ноу.