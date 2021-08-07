Испания

Пресс-конференция форварда сборной Аргентины состоится 8 августа.

В воскресенье, 8 августа, бывший нападающий Барселоны Лионель Месси проведет пресс-конференцию на стадионе Камп-Ноу. Об этом сообщает Marca.

Напомним, 5 августа, Барселона объявил о том, что 34-летний форвард сборной Аргентины больше не будет выступать в составе "блаугранас".

Месси выступал за каталонский клуб с 2003 года. Вместе с Барселоной аргентинец 10 раз выигрывал чемпионат Испании, семь раз Кубок и Суперкубок страны, четыре раза — Лигу чемпионов и три раза Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что в ПСЖ опровергли информацию о завершении переговоров с Месси.

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