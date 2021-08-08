Франция

Аргентинский нападающий вскоре подпишет контракт с парижанами.

Пари Сен-Жермен продолжает работу над подписанием Лионеля Месси в текущее трансферное окно на правах свободного агента.

Как сообщает издание L`Equipe, аргентинский нападающий пройдет медицинское обследование для парижан поздно вечером в воскресенье или рано утром в понедельник.

Другой авторитетный источник, The Athletic, подтверждает, что Месси переберется в ПСЖ, уточняя, что сделка будет закрыта в ближайшее 48 часов.

Месси начал свои шаги в Барселоне в 2000 году и с 2003 года выступал за основную команду. Вместе с каталонским клубом аргентинец 10 раз выигрывал чемпионат Испании, семь раз Кубок и Суперкубок страны, четыре раза — Лигу чемпионов и три раза Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Напомним, что "сине-гранатовые" хотят помешать Пари Сен-Жермен оформить подписание Лионеля Месси.