Испания

"Сине-гранатовые" недовольны возникшей несправедливостью.

Барселона не смогла зарегистрировать новый контракт с Лионелем Месии из-за финансовых ограничений со стороны Ла Лиги.

Руководство испанцев осталось очень недовольно таким развитием событий и хочет справедливого отношения ко всем клубам.

Как сообщает Marca, Барселона подала жалобу в Европейскую Комиссию в попытке помешать ПСЖ подписать аргентинского нападающего.

"Сине-гранатовые" утверждают, что в ПСЖ отношение в финансовому фэйр-плей хуже, чем у них.

"В сезоне-2019/20 99 процентов дохода ПСЖ было потрачено на зарплату, тогда как в Барселоне — 54 процента", — сообщает каталонский клуб.

Источник утверждает, что решение о блокировке переезда должно быть принято до подписания контракта, иначе это только затянет дело.

Кроме того, "сине-гранатовые" не забыли упомянуть, что ПСЖ подписал Доннарумму, Рамоса, Хакими и Вейналдума к уже имеющимся высокооплачиваемым футболистам.

Напомним, что мы собрали все самые яркие цитаты Лионеля Месси с прощальной пресс-конференции в Барселоне.