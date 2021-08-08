Испания

Леонель Месси официально покидает каталонский клуб.

Лионель Месси провел прощальную пресс-конференцию в Барселоне. Футболист вспомнил яркие моменты в стане "сине-гранатовых", объяснил причины ухода из клуба и приоткрыл занавес касательно своего будущего.

Мы собрали все самые яркие цитаты Лионеля Месси с прощальной пресс-конференции футболиста в Барселоне.

Причины ухода:

Знаю точно, что я сделал все возможное со своей стороны для того, чтобы остаться, а клубу не позволили это сделать нормы Ла Лиги.

Много всего было сказано обо мне, но от себя я могу сказать лишь только то, мы сделали все необходимое для продления контракта, потому что я хотел остаться. В прошлом году я не хотел оставаться, и я сказал об этом публично. В этом году мое мнение изменилось, но я не смог ничего поделать.



Решение Ла Лиги было для нас неожиданным. Президент клуба, Жоан Лапорта до последней минуты был уверен, что нам удастся подписать контракт, но внезапно появилась новая информация. Как сказал президент, у клуба большой долг. Руководство просто не может с ним расправиться в такие короткие сроки. Это попросту невозможно, поэтому мне пришлось уйти.

Продолжение моего нахождения здесь сделало бы ситуацию еще более сложной. Мне нужно сосредоточиться на своей карьере и на том, что мне нужно делать, начиная от этого момента. Я сделал все, что мог, чтобы остаться, но остаться было невозможно.

Карьерные цели:

Я бы хотел выиграть еще одну Лигу чемпионов вместе с Барселоной. Я убежден, что мы могли бы выиграть ее еще один раз.

Я ни о чем не жалею, я старался изо всех сил. Я заканчиваю карьеру здесь с большим количеством титулов.

Финансовые запросы:

Я предлагал снизить зарплату на 50%, но руководство меня больше ни о чем не просило. Новости, которые я видел, про "запросы на 30% больше", — ложь. Многие люди лгут.

Я был полностью прозрачен. Я не собираюсь говорить плохо о ком-либо, я всегда был откровенен, я никому и никогда не лгал, был полностью прозрачен, но проблема в том, что иногда кому-то хочется поговорить за тебя.

Больше всего меня волновало, что обо мне и клубе говорили правду. Мы вместе росли и наслаждались жизнью и футболом все эти годы.

Моя семья и я были уверены, что останемся здесь, дома, это то, чего мы все хотели больше всего на свете.

Мы сделали это место своим домом, и думали, что останемся в Барселоне.

Время, которое я провел здесь, было потрясающим, но сегодня я должен попрощаться со всем этим. Я был здесь столько лет, всю свою жизнь, начиная с 13 лет.

Любимый момент в футболке Барселоны:

Наверное, момент, когда я дебютировал. Это было моей мечтой, и все, что произошло позже, было потрясающе. Я всегда буду помнить тот момент, когда все началось.

Прощание с фанатами на Камп Ноу:

То, как это выглядит сейчас, — не то же самое, что было бы на Камп Ноу. Я всегда открыт для фанатов Барселоны, поэтому могу сказать честно — если и объявлять о своем уходе из клуба, то я хотел бы сделать это именно на Камп Ноу.

Потенциальный переход в ПСЖ:

В истории с Барселоной и мной, в качестве профессионального футболиста можно поставить точку. Теперь, начнется новая страница. Да, сейчас я переживаю один из самых сложных моментов в своей жизни. Я не хочу покидать этот клуб. Клуб, который я люблю, но это момент с необходимостью уходить стал для меня неожиданным.

В прошлом году я хотел уйти, в этом — хотел остаться, поэтому сейчас мне так грустно.

Это было похоже на то, как будто бы моя кровь застыла, мне было очень грустно, до сих пор было действительно сложно. Я все еще пытаюсь все это осмыслить. Даже когда я вернусь домой, мне все равно будет плохо, будет даже еще хуже.



Переход в ПСЖ возможен. На данный момент, у меня нет соглашений ни с одним из клубов. Когда только появился пресс-релиз о моем уходе, у меня было много звонков, и мы о многом говорили с разными представителями разных команд.

К счастью, до сих пор у меня не было серьезных травм. Давайте продолжать двигаться вперед, поскольку карьера такая вещь, которая может быстро закончиться. Пока я не пойму, что уже не могу играть, я буду продолжать бороться.

Ранее президент Барселоны Жоан Лапорта объяснил, почему клуб не смог продлить соглашение со звездным аргентинцем. Также функционер подтвердил переход Месси в ПСЖ