Франция

Аргентинец не отрицает, что в данный момент ведутся переговоры.

Во время прощальной пресс-конференции в Барселоне аргентинский форвард Лионель Месси затронул тему потенциального перехода в ПСЖ.

Футболист не стал отрицать возможность перехода в парижский клуб, однако заявил, что у него нет никаких договоренностей с ПСЖ.

"Переход в ПСЖ возможен. На данный момент никаких договоренностей нет. Когда вышло заявление, я получил много звонков. Есть несколько заинтересованных клубов. Пока ничего решено, мы ведем переговоры", — заявил Месси во время пресс-конференции.

Напомним, по информации некоторых источников, французский ПСЖ уже согласовал переход Месси. Более того, в сети обнародованы финансовые детали потенциального контракта аргентинца с ПСЖ.

Ранее Месси заявил, что до последнего был уверен, что ему удастся продлить контракт с Барселоной.