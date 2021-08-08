Аргентинец не отрицает, что в данный момент ведутся переговоры.
Лионель Месси. Фото Getty Images
08 августа 2021, 13:55
Во время прощальной пресс-конференции в Барселоне аргентинский форвард Лионель Месси затронул тему потенциального перехода в ПСЖ.
Футболист не стал отрицать возможность перехода в парижский клуб, однако заявил, что у него нет никаких договоренностей с ПСЖ.
"Переход в ПСЖ возможен. На данный момент никаких договоренностей нет. Когда вышло заявление, я получил много звонков. Есть несколько заинтересованных клубов. Пока ничего решено, мы ведем переговоры", — заявил Месси во время пресс-конференции.
Напомним, по информации некоторых источников, французский ПСЖ уже согласовал переход Месси. Более того, в сети обнародованы финансовые детали потенциального контракта аргентинца с ПСЖ.
Ранее Месси заявил, что до последнего был уверен, что ему удастся продлить контракт с Барселоной.