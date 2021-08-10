Франция

Голкипер парижан взволнован перед трансфером звездного аргентинца.

Новоиспеченный вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма, перешедший из Милана в летнее трансферное окно, высказался о возможном переходе Линеоля Месси в парижский гранд.

"Когда объявят официально, все узнаем. Но вроде все действительно идет к этому".

"Я очень рад, что Лео перейдет в ПСЖ. Он великий футболист, самый сильный в мире. Так что, конечно, я не могу не быть взволнованным и счастливым", – сказал Доннарумма в интервью Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что брат владельца ПСЖ анонсировал прилет Месси в Париж для подписания контракт с парижским клубом.