Голкипер парижан взволнован перед трансфером звездного аргентинца.
Джанлуиджи Доннарумма, Getty Images
10 августа 2021, 10:58
Новоиспеченный вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма, перешедший из Милана в летнее трансферное окно, высказался о возможном переходе Линеоля Месси в парижский гранд.
"Когда объявят официально, все узнаем. Но вроде все действительно идет к этому".
"Я очень рад, что Лео перейдет в ПСЖ. Он великий футболист, самый сильный в мире. Так что, конечно, я не могу не быть взволнованным и счастливым", – сказал Доннарумма в интервью Sky Sport Italia.
Ранее сообщалось, что брат владельца ПСЖ анонсировал прилет Месси в Париж для подписания контракт с парижским клубом.