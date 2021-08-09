Форвард вскоре прилетит во Францию для подписания контракта.
Лионель Месси, Getty Images
09 августа 2021, 22:55
Брат владельца ПСЖ Халифа Бен Хамад Аль-Тани анонсировал прилет Лионеля Месси в Париж.
"Слухи о начале переговоров между Месси и некоторыми клубами — ложь. Все улажено на сто процентов в пользу Пари Сен-Жермен.
Ожидаемая дата прибытия Месси в Париж — следующие 72 часа", — написал в своем Twitter-аккаунте Аль-Тани.
К слову, пост в соцсети он подкрепил данной фотографией:
Ранее сообщалось, что вместо Парижа Месси проводит время с Луисом Суаресом в Барселоне.
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