Украина

Нападающий Руха прокомментировал победу над Вересом и свой гол в третьем туре УПЛ.

Андрей Борячук считает, что переломный момент в истории команды уже позади, и надо развивать успех, обретенный в матче против Вереса.

"Рад, что наконец-то преодолели неудачный этап и смогли победить, – цитирует форварда официальный сайт Руха. – Смена на посту тренера всегда дает новый импульс команде, но на сей раз не все зависело от эмоций".

"Перед матчем все в команде понимали, как они должны играть, и как против них будет играть соперник. Это только первая игра под руководством Леонида Кучука, будем продолжать нарабатывать новые комбинации и прогрессировать".

"В день матча у моей мамы был день рождения, поэтому посвятил гол ей. Марьян Мысык выдал мне очень хорошую подачу, хотелось зависнуть в воздухе, как Криштиану Роналду! Стасибо Марьяну за такой ассист".

После двух игровых дней третьего тура УПЛ Рух занимает 11-е место, набрав 3 очка.

В следующем туре Рух сыграет на выезде против Колоса 15 августа.