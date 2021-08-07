Испания

Колумбийский футболист Хамес Родригес признал, что футбол в корни поменялся за последнее время.

Каталонская Барселона накануне объявила о том, что контракт с Лионелем Месси продлен не будет и футболист может искать себе новый клуб.

Колумбийский полузащитник Эвертона Хамес Родригес отреагировал на уход Месси, заявив, что хочет видеть аргентинца в составе туринского Ювентуса.

"Месси должен перейти в Ювентус и играть с Криштиану Роналду. Это будет бомба. Многие болельщики мечтают увидеть, как эти два футболиста играют в одной команде. Стоит признать, что футбол сильно изменился, и Месси, покидающий Барселону", — очередное подтверждение этому», — приводит слова Родригеса Marca

Однако, главным фаворитом на подписание контракта с Месси называют французский ПСЖ. Уже даже обнародованы условия потенциального соглашения футболиста с парижским клубом.