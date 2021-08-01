Испания

Португалец не против вновь одеть футболку "королевского клуба".

Нападающий сборной Португалии и туринского Ювентуса Криштиану Роналду проявил желание вернуться в мадридский Реал.

Как сообщает AS, агент португальца весной выходил на Флорентино Переса, однако тот оказался против возвращения.

Однако, как считает сам Роналду, после прихода в клуб Карло Анчелотти ситуация поменялась. У игрока и коуча отличные взаимоотношения.

На данный момент у Реала есть только одна трансферна цель — Килиан Мбаппе. Клуб сделает все, чтобы летом усилить состав французским голеадором.

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