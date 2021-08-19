Франция

Нагельсманн заинтересован в универсальном защитнике.

Мюнхенская Бавария до момента закрытия трансферного окна намерена провести переговоры с французским Пари Сен-Жермен относительно трансфера центрального защитника Тило Керера, который также может сыграть и на правом фланге обороны или в опорной зоне.

Именно подобный универсализм исполнителя и стал причиной интереса к футболисту со стороны главного тренера "Красной машины" Юлиана Нагельсманна.

Конкурировать за 24-летнего игрока Баварии придется с леверкузенским Байером, однако сам Керер уже дал понять, что хочет выступать в Лиге чемпионов УЕФА в текущем сезоне, возможность чего "фармацевты" уж точно не смогут ему предоставить.

Также, приход во французский коллектив Серхио Рамоса может плохо сказаться на игровом времени футболиста, который в прошлом сезоне провел 33 матча.

Французская пресса сообщает, что первый раунд переговоров между клубами по поводу трансфера Керера уже остался позади, однако его результаты остаются неизвестными.

Портал Transfermarkt оценивает игрока, контракт которого завершается летом 2023-го года, в 25 млн евро.