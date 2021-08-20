Франция

Наставник парижского клуба Маурисио Почеттино уверен, что Килиан Мбаппе останется в клубе до конца сезона.

После перехода Лионеля Месси в ПСЖ весь футбольный мир активно сватает Килиана Мбаппе в мадридский Реал. Француз отказывается продлевать контракт с парижским клубом, изъявляя желание перейти в стан "сливочных". Реал уже связался с руководством ПСЖ, где обсудили некие детали потенциального трансфера. Однако, сам Мбаппе заявил ближайшему окружению, что не уедет из Парижа в летнее трансферное окно.

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино поделился мыслями о будущем Килиана Мбаппе в столице Франции, уверив футболиста, что тренерский штаб команды рассчитывает на него.

"Ситуация с Мбаппе никак не изменилась. Килиан — наш игрок, и я не вижу той ситуации, чтобы его не было с нам в этом сезоне. Многое говорят в СМИ, но мы знаем по опыту, что есть правда, ложь и большая ложь.

Руководство клуба знает, что нужно делать. Они выполняют свою работу", — приводит слова Почеттино RMC Sport.

Стоит отметить, что действующий контракт Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2022 года.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел два матча в чемпионате Франции, в которых забил один гол и выполнил две голевые передачи.