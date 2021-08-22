Франция

Пабло Сарабия остается в ПСЖ.

ПСЖ старается пристроить некоторых своих игроков в аренду, чтобы обеспечить их игровой, но в ситуации с Пабло Сарабией это пока не удается — сообщает beInSports.

Вопрос с переходом испанца в Реал Сосьедад казался решенным, однако, как выяснилось, баски не рассматривали кандидатуру Сарабии всерьез. Желаемое за действительное выдали родственники футболиста.

Тем не менее еще один испанский вариант для Сарабии остается — Севилья, переговоры с которой ведутся.

29-летний атакующий полузащитник провел 9 матчей (3 гола) за национальную сборную Испании и выступал за Реал (1 матч во всех турнирах, 0 голов), Хетафе (145, 14), Севилью (151, 42) и ПСЖ (79, 22).