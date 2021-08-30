Франция

Аргентинский наставник парижан Маурисио Почеттино высказался о дебюте своего соотечественника Лионеля Месси за новый клуб.

В поединке четвертого тура французской Лиги 1 Пари Сен-Жермен отправился в гости к Реймсу.

Знаковым событием в матче стало появление Лионеля Месси, который вышел на замену в матче на 66-й минуте, заменив Неймара.

Аргентинский наставник парижан Маурисио Почеттино высказался о дебюте Месси за ПСЖ, оценив игровую форму аргентинца.

Лео только вышел на поле, но его первые касания дали нам что-то, добавили команде уверенности. Даже для такого футболиста, как Месси, важно хорошо дебютировать.

Он хорошо вошел в игру. Месси еще далек от лучшей формы, но он хорошо тренируется. После паузы на матчи сборных он будет в полном порядке", — цитирует наставника RMC Sport.

Напомним, сам матч завершился спокойной победой ПСЖ, который обыграл Реймс благодаря голам в обеих таймах. На нашем сайте доступно видео голов и обзор данного поединка.