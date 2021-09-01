Франция

Бывший защитник Баварии продолжит свою карьеру во Франции.

Лион на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Жеромом Боатенгом.

Соглашение с 32-летним немцем рассчитано до лета 2023 года. Футболист достался французскому клубу бесплатно, так как находился в статусе свободного агента после ухода из мюнхенской Баварии.

В прошедшем сезоне Боатенг провел 39 поединков, в которых забил два мяча и отдал один ассист.

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