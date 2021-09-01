Бывший защитник Баварии продолжит свою карьеру во Франции.
Жером Боатенг, ФК Лион
01 сентября 2021, 16:36
Лион на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Жеромом Боатенгом.
Соглашение с 32-летним немцем рассчитано до лета 2023 года. Футболист достался французскому клубу бесплатно, так как находился в статусе свободного агента после ухода из мюнхенской Баварии.
В прошедшем сезоне Боатенг провел 39 поединков, в которых забил два мяча и отдал один ассист.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.