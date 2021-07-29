Немецкий защитник Жером Боатенг находится без клуба после ухода из мюнхенской Баварии.
Жером Боатенг. Фото Getty Images
29 июля 2021, 14:05
Немецкий защитник Жером Боатенг, который этим летом покинул мюнхенскую Баварию и находится в статусе свободного агента, продолжает искать новый клуб.
Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, на Боатенга претендует берлинская Герта и испанская Севилья, которая, скорее всего, продаст своего ведущего защитника в Челси.
По информации источника, оба клуба предлагают немцу одинаковы по длительности контракты — сроком на два сезона с возможностью пролонгации еще на один год. О финансовых деталях потенциального контракта никакой информации нет.
Напомним, Боатенг выступал за Баварию с 2009 года и покинул Мюнхен этим летом в связи с нежеланием руководства мюнхенцев продлить контракт.
Ранее сообщалось, что Бавария презентовала новую домашнюю форму на сезон 2021/2022