32-летний немец находится в статусе свободного агента.
Жером Боатенг, Getty Images
27 июля 2021, 07:59
Бывший защитник Баварии Жером Боатенг может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает Sport 1.
По информации источника, в услугах 32-летнего немца заинтересована Севилья, которая может подписать с ним контракт с ближайшее время.
В настоящее время Боатенг находится в статусе свободного агента, после того как покинул Баварию.
В прошлом сезоне Жером провел 27 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.
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