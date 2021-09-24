Французский форвард парижан побил рекорд Златана Ибрагимовича.
Килиан Мбаппе, Getty Images
24 сентября 2021, 08:40
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе был признан лучшим игроком французской Лиги 1 в августе. Об этом сообщает пресс-служба UNFP.
В минувшем месяце Мбаппе провел четыре поединка в Лиге 1, в которых забил три мяча и отдал два ассиста.
Для 22-летнего французского форварда эта шестая награда лучшему футболисту месяца в карьере.
Таким образом, он превзошел рекорд Златана Ибрагимовича, который признавался лучшим игроком чемпионата Франции пять раз.
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