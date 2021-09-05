Испания

Руководству "сливочных" все равно придется заплатить солидную сумму для подписания талантливого француза.

На протяжении всего лета ходили слухи о том, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может перейти в мадридский Реал, но парижский клуб ответил отказом на два предложения от "сливочных".

В настоящее время ситуация с 22-летним французом более чем непонятна. Его действующий контракт рассчитан до лета 2022 года, после чего он станет свободным агентом.

Несмотря на то, что Мбаппе может быть в статусе свободного агента, "сливочным" придется выплатить солидную сумму для его подписания. По данным Marca, эта сумма может достичь рекордной отметки в 80 миллионов евро.

Также ранее сообщалось, что Мбаппе отклонил несколько предложений о продлении контракта от ПСЖ. При этом спортивный директор парижан ранее заявил, что Килиан дал обещание, что не покинет клуб бесплатно.