Франция

Football.ua рассказывает историю лучшего молодого футболиста современности.

Есть пара фотографий Килиана Мбаппе, которые время от времени гуляют по социальным сетям. В одном из них еще ребенок Мбаппе сидит на кровати в своей комнате: джинсы, зеленая толстовка и стены, покрытые плакатами с изображением Криштиану Роналду, играющего за Реал. На другой он снова появляется рядом с Криштиану, на этот раз одетый в спортивный костюм и махающий перед камерой вместе с португальской звездой. Это был 2012 год, и Мбаппе тренировался с Реалом, одним из тех, кто пригласил его посетить свои владения и развлечь его и его семью (мы поговорим об этом позже).

До августа 2021 года Килиан Мбаппе был ближе всех к Реалу. Это, без сомнениq, подписание, которое больше всего хотелось осуществить Флорентино Пересу с тех пор, как он председательствовал в клубе, которому он должен был уделить больше времени, терпения и, конечно же, денег в непреодолимом желании снова быть на вершине.

Переход был близок в 2017 году, когда Мбаппе покинул Монако. Но тогда он перешел в ПСЖ за 180 миллионов евро. Затем, каждое лето с большей или меньшей интенсивностью, разгорается огонь надежды мадридских болельщиков, но именно в этом году, именно сейчас, когда клубы утонули в результате экономического кризиса, вызванного пандемией, когда мировому футболу стало не по себе, этот трансфер был реален.

Флорентино Перес придумал несколько десятилетий назад, во время презентаций легенд (Луиша Фигу, Зинедина Зидана , Роналду, Майкла Оуэна, Дэвида Бекхэма ...) знаменитую фразу о том, что эти игроки рождены, чтобы играть за Реал Мадрид, где они всегда должны быть лучшим в мире. Мбаппе, названный без обсуждения преемником Криштиану Роналду и Лео Месси, возможно, уже готов к переходу в Реал.

Происхождение

Килиану Мбаппе было 18 лет, когда он вошел в раздевалку Монако. “Это очень сложно, — вспоминает он, — потому что великие игроки не хотят, чтобы вы забирали их место. Это то, что делает их отличными игроками. И, если вы приедете со статусом “будущий великий игрок”, — они будут бороться за свое место в составе". Год спустя Мбаппе и Франция выиграли чемпионат мира-2018 в России.

Три года спустя мы сидели с ним в комнате в его особняке на зеленых улицах Нейи, недалеко от Парижа. Это даже не его дом. Он купил его для размещения своего фонда, который предлагает занятия футболом после школы как богатым, так и бедным детям — своя мини-академия. Во время разговора Мбаппе больше похож на старого телеведущего, чем на молодого футболиста. Он произносит короткие речи с законченными предложениями и так же точен в своей походке, как и на поле. Он сидит с прямой спиной. Его выразительное лицо не перестает улыбаться: он любит поговорить без привычного для футболистов страха.

Его папа Уилфрид сидит с нами, но чувствует себя обязанным вмешаться только один раз во время интервью. Близко знакомясь с Мбаппе, можно понять, что он пришел в футбол, по-видимому, уже сформировавшимся. В свои 22 года он сумел добиться большего, чем большинство великих игроков за всю карьеру.

Его история начинается в 16 километрах от того места, где мы находимся сегодня. Его родной город Бонди — мультикультурный пригород к северо-востоку от Парижа. Это атмосферный и старый французский город. Старая церковь окружена ресторанами быстрого питания и многоквартирными домами 1960 годов, один из которых украшен гигантской килианской фреской.

Его родители выросли в Бонди: Уилфрид — камерунского происхождения, и Файза, его мать — алжирского. Смешанные браки распространены в пригородах Парижа, но паре пришлось поддаваться некоторому осуждению местных жителей.

Если бы начинающему футболисту пришлось выбирать идеальное место на земле для роста, это мог бы быть дом Мбаппе в Бонди. Его отец и дядя были футбольными тренерами, а Файза, которая руководила внешкольными мероприятиями, играла в гандбол во французском первом дивизионе. Его родители усыновили старшего мальчика Жиреса Кембо Экоко, который сделал удачную карьеру профессионального футболиста. “Я не принес в семью нового увлечения”, — скромно говорит Мбаппе. Он практически вырос в местном футбольном клубе АС Бонди. “В пригородах Парижа повсюду есть футбольные поля, — поясняет он. “Люди здесь живут футболом. Я родился с полем перед моим окном”.

Уилфрид и Файза заставили его серьезно отнестись к школе, к тому же он был не очень талантливым флейтистом в местной консерватории, но футбол всегда был на первом месте. “Мой отец был моим тренером в течение десяти лет. Это помогло мне стать тем, кем я хотел стать. Но я никогда не чувствовал давления "ты должен быть футболистом". Прежде всего, это была страсть”.

Сопровождая отца и дядю на тренерской работе, мальчик приобрел необычный дар: он стал футболистом, который мыслит как тренер. “С самого раннего возраста я всегда был в раздевалке, слушая тактические разговоры и разные точки зрения, потому что футбол состоит из разных точек зрения. Я научился терпимости, и я думаю, что это помогло мне, потому что быть тренером — значит поставить себя на чужое место. Думаю, у меня есть дар делать это. В футболе это помогает, потому что если ты игрок, ты обычно думаешь только о себе, о своей карьере. Но я могу видеть, например, когда что-то в матче расстраивает товарища по команде. И я могу его успокоить. Мбаппе оказался идеальным игроком.

Когда он достиг подросткового возраста, великие европейские клубы, которые внимательно следят за этим парижским регионом, бегали за ним. Он посетил Челси и отпраздновал свое 14-летие в Реале, который ловко нашел для него идеальную няню: тогдашний второй тренер клуба, Зинедин Зидан, лучший французский футболист в истории. Когда Зизу предложил отвезти Мбаппе на его сказочной машине, ошеломленный мальчик предложил сначала снять обувь.

В конце концов, перетасовав бесчисленные предложения, которые у него были, он выбрал Монако, где путь к первой команде казался короче. Он приехал туда, говорит он, "с моим футбольным багажом, хорошо упакованным". Он дебютировал за первую команду Монако в 2015 году, ему скоро исполнится 17 лет. Этот парень, у которого все еще не было водительских прав, забил 26 голов (шесть из них в Лиге чемпионов) в 44 играх и помог Монако выиграть чемпионский титул. Кроме того, он получил степень бакалавра. По его словам, для него все было легко, без больших жертв. Когда я спрашиваю его о стрессе в сверхконкурентной мужской профессии, он пожимает плечами: "Все очень легко".

"Я не удивлен, что стал играть так рано, но это произошло немного быстрее, чем я ожидал". Но остальные были ошеломлены. В нем было что-то новенькое: 18-летний центральный нападающий. Мбаппе, похожий на олимпийского спринтера, бегал прямо, оглядываясь по сторонам. Он мог вести мяч, стрелять точно в цель. Он был намного более сформированным, чем Месси и Криштиану в 18 лет. Килиан определяет себя, как «"современного нападающего, который может играть где угодно". Он поясняет, что раньше нападающие были специалистами: "Была чистая и ложная девятка, семерка". Мбаппе, однако, универсален. "Я играл спереди, я играл слева и справа. При всем своем смирении я не думаю, что каждый способен менять позиции каждый год и поддерживать отличные результаты на самом высоком уровне. Это не упало с неба". В одном ему всегда не было равных: в быстрой контратаке. Он говорит: "Мне удалось поработать над своими слабыми местами, но, прежде всего, над совершенствованием своих сильных сторон".

В марте 2017 года Мбаппе стал самым молодым игроком за 62 года, дебютировавшим за сборную Франции. Пять месяцев спустя клуб Пари Сен-Жермен согласился на трансфер за 180 миллионов евро. Летом 2018 года, отобранный для участия в чемпионате мира в России, Мбаппе уже чувствовал себя достаточно комфортно, чтобы претендовать на синюю майку с номером 10, которую ранее носили Зинедин Зидан и Мишель Платини, и публично заявить, что он идет за трофеем. Нам повезло с молодым составом. Нас это не волновало, мы были просто группой коллег. Необязательно ужинать с товарищами по команде каждый вечер, чтобы побеждать".

В четвертьфинале чемпионата мира его два гола и спринт на скорости 37 километров в час через оборону Аргентины принесли ему мировую известность. В ночь перед финалом против Хорватии он признается: "Я немного нервничал. Я мало спал. Но чем ближе подходил матч, тем меньше я нервничал".

"Когда вы в финале чемпионата мира, вы уверены, что выиграете. Даже хорваты были уверены, что выиграют. Вы выходите на поле, и между двумя командами есть трофей, и вы говорите себе, что другая команда не может его забрать. Вот почему после того, как вы не выиграете, будет так много разочарований", — объясняет он. Половина людей Бонди собралась перед гигантским экраном, чтобы поболеть за Килиана. Обеспечив победу Франции со счетом 4:2, он, казалось, достиг зенита своей карьеры всего в 19 лет. Он этого не видел. В интервью в ночь финала он назвал победу на чемпионате мира важной, но это только начало. "Для меня это был просто результат. Теперь я совсем не думаю об этом трофее. Я не смотрю фотографии чемпионата мира перед сном. Если быть честным. Он понял, что его ранний триумф изменил иерархию футбола. Вернувшись в ПСЖ, он сразу успокоил бразильскую звезду команды Неймара-младшего: "Я буду кандидатом на Золотой мяч в этом году, потому что ты не будешь, но я обещаю тебе, что не хочу занимать твое место”.

Вскоре после этого он привез в Бонди трофей чемпионата мира, где его приветствовали тысячи людей. "Это был способ сказать спасибо. Я никогда не забывал, откуда я".

Новый статус

Победа на чемпионате мира сделала Мбаппе национальным героем. Вы считаете себя звездой? "Считаю ли я себя звездой? Думаю, что да. Быть звездой — это статус, но это не делает меня лучше других. Например, чтобы мне выйти на прогулку, нужна большая организованность, нужно быть готовым/ Болельщик уделяет вам много внимания. Но иногда этого внимания слишком много. Они могут не уважать вашу конфиденциальность. Мы даем людям радость, доставляя им удовольствие каждые три дня и уделяя им свое время. Невозможно ожидать нормальной жизни, но я думаю, что немного уважения к частной жизни футболиста должно присутствовать".

Французские фанаты любят скромность своих звезд. Мбаппе, например, привил "французский менталитет" Неймару, который склоняется к вечеринке с драгоценностями и покером. Мбаппе говорит: "В Бразилии футболисты — тусовщики, во Франции — более серьезные. Здесь не считается хорошим тоном проявлять свои увлечения. Люди будут думать, что он пренебрегает ПСЖ, потому что играет в покер. Они просто хотят видеть, как ты играешь в футбол и улыбаешься".

Килиан считает, что великим футболистам нужно большое эго. Каждый раз, когда он выходит на поле, он говорит себе: "Я лучший".

На самом деле он знает, что еще нет: Месси и Роналду лучше. "Я не единственный, кто знает", — смеется он. "Все знают. Если вы говорите себе, что добьетесь большего успеха, чем они, это выходит за рамки эгоизма или решимости: это недостаток осознанности. Эти игроки бесподобны. Они нарушили все законы статистики. У них было десять, пятнадцать экстраординарных лет". Тем не менее, он признает: "Вы всегда сравниваете себя с лучшими в своем спорте, так же как пекарь сравнивает себя с лучшими пекарями вокруг себя. Кто делает лучший круассан, лучший шоколадный торт? Я смотрю игры других великих игроков, чтобы увидеть, что они делают. Я знаю, как это сделать, но может ли другой сделать то же самое? Думаю, другие игроки тоже смотрят на меня. Думаю, это подталкивает футболистов к повышению уровня своей игры".

Сравнивает ли Мбаппе с другим великим нападающим его поколения, норвежцем Эрлингом Холандом из Боруссии Дортмунд? Ответ Мбаппе звучит немного снисходительно: "Это его второй год, мы знакомимся с ним. Для него это начало. Я рад за него, и за то, что он делает".

"Месси (34 года) и Роналду (36) ближе к концу, чем к началу", — признает Мбаппе. В феврале его хет-трик помог ПСЖ обыграть Барселону Месси со счетом 1:4 на Камп Ноу. "Это была лучшая игра в моей карьере, — говорит Мбаппе. - Я помогал своей команде как в атаке, так и в защите, я создавал и завершал мои моменты. Я выиграл 90% единоборств, если статистика верна. За всю игру у меня не было ни одного момента, когда бы я чувствовал себя неуверенно". Затем он забил два гола Баварии, прежде чем ПСЖ уступил Манчестер Сити. Некоторые конкурирующие команды теперь реорганизовывают всю свою тактическую систему, чтобы противостоять контратаке Мбаппе. "На каждой вечеринке есть довольно много антикилианских планов", — говорит он. "Это означает, что они признали меня великим игроком. Для этого требуется, чтобы в смычке было несколько струн. И мне это нравится, потому что я люблю вызовы".

Вы когда-нибудь думали, что вы слишком большой игрок для такой лиги, как Франция? "Франция — не лучший чемпионат в мире, но я всегда чувствовал ответственность за рост лиги", — отвечает он. Уехать из Парижа, несомненно, является самым важным решением, с которым такой игрок, как он, сталкивается в своей карьере. И это решение принимает семья. Практически единственный в своем роде для такого звездного футболиста, как он, у Мбаппе нет агента, только юристы. В 22 года Килиан стоит перед самым важным решением в своей карьере, но это не меняет ее представления о будущем.

Каковы ваши карьерные амбиции? Он снова показывает эту невинную улыбку: "Выиграть все".

Источник: Esquire