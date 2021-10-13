Франция

Аргентинец не хочет рисковать здоровьем защитника.

Новичок ПСЖ Серхио Рамос, скорее всего, будет вынужден пропустить следующий матч команды против Анже, сообщает El Chiringuito.

Испанский центрбек вернулся к тренировкам ПСЖ в общей группе, и ожидалось, что встреча с Анже 15 октября станет для него дебютной в составе парижан. Однако главный тренер Маурисио Почеттино не хочет форсировать возвращение 35-летнего игрока и может предоставить ему дополнительное время для того, чтобы набрать форму.

Таким образом, дебют Рамос в составе "красно-синих" может отложиться до встречи с Лейпцигом в Лиге чемпионов или до матча с Марселем в национальном чемпионате.

Рамос присоединился к ПСЖ минувшим летом на правах свободного агента из мадридского Реала.